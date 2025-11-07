Власти Ставрополья предлагают тренерам спортшкол миллион рублей за переезд в села

Власти Ставропольского края в 2026 году будут выплачивать 1 млн руб. специалистам в области физкультуры и спорта за переезд на постоянное жительство в районы с обязательством отработать пять лет. Соответствующее постановление краевого правительства опубликовано 7 ноября на официальном портале правовой информации.

Согласно опубликованным сведениям, программа направлена на привлечение квалифицированных кадров в населенные пункты численностью до 50 тыс. жителей. Участниками могут стать как начинающие специалисты со средним образованием, так и опытные профессионалы с высшим образованием. Отбор будет проходить по рейтинговой системе с учетом квалификации, стажа работы, наличия ученой степени и наград.

«Кандидатам предстоит пройти конкурсный отбор. Условия конкурса появятся на сайте краевого Минспорта после 20 января 2026 года. Документы можно подать лично, по почте или в электронном виде. Обязательное условие участия — регистрация и проживание в другом населенном пункте, отличном от места будущего трудоустройства»,— говорится в документе.

Прошедшие отбор заключат договор с региональным Минспортом. Выплату перечислят не ранее чем через 15 рабочих дней: десять отводится на рассмотрение заявления, пять — на подготовку уведомления.

Участники программы должны отработать на новом месте минимум пять лет в режиме полного рабочего дня. Местным властям рекомендовано контролировать соблюдение трудовых договоров. При досрочном расторжении соглашения специалист обязан вернуть миллион в бюджет.

Валентина Любашенко