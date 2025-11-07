В Ставрополе до 40-70 рублей подорожает проезд по 11 маршрутам

По 11 маршрутам в Ставрополе проезд подорожает до 40-70 руб. Информация об этом появилась на сайте миндора Ставропольского края.

Так, с 14 ноября до 40 руб. подорожают следующие маршруты: №8 «ул. Атаманская – ж/к «Олимпийский», с 15 ноября — №31 м «улица Завокзальная – 9-я поликлиника», №32 А «204 квартал – 566 квартал», №88 «Гипермаркет Магнит – Диагностический центр», №40 м «с/т «Мечта» – микрорайон «Радуга», с 16 ноября — №4 «Стеклотарный завод – 566 квартал».

С 15 ноября до 45 руб. подорожает маршрут №47 м «улица Чехова – ж/к «Белый город», а до 55 руб. — №18 «6-я поликлиника – железнодорожный вокзал». До 60 руб. также с 15 ноября подорожают маршруты №22 «Ставрополь – дачное некоммерческое товарищество «Северное» и №29 «Ставрополь – садоводческое товарищество «Холодногорская». До 70 руб. подорожает маршрут №24 «Ставрополь – садоводческие некоммерческие товарищества «хутор «Молочный».

Мария Хоперская