Посещаемость кинотеатров Ставрополя вернулась к досанкционному уровню

За три года посещаемость кинотеатров в Ставрополе выросла и достигла показателей до введения международных санкций. По данным Единой автоматизированной информационной системы о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС), в октябре 2023 года билеты в местные кинотеатры приобрели 96 тыс. человек, а в октябре 2025-го — уже 153 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

СМИ со ссылкой на руководителей кинотеатров пишут, что речь идет не об интенсивном росте, а лишь о выравнивании показателей после резкого спада. При этом сами площадки вынуждены приспосабливаться к новым реалиям. одни стараются сделать более удобным расписание сеансов, другие привлекают админресурс, третьи обеспечивают наполняемость залов «серым импортом» голливудских блокбастеров, которые по-прежнему более привлекательны для зрителей, чем отечественная кинопродукция.

При этом зрители недовольны стоимостью кинопросмотра. В среднем билет в кино на Ставрополье стоит 375 руб. Дороже всего обходятся вечерние сеансы в выходные дни. Кинотеатры, в свою очередь, заявляют, что по-прежнему терпят убытки, а рост цен на билеты не соответствует темпам инфляции.

Станислав Маслаков