Между морскими портами Махачкалы и Ирана планируют открыть контейнерную линию

В Дагестане обсудили возможность открытия между морскими портами Махачкалы и Ирана контейнерной линии. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

На встрече дилигации обсудили вопросы создания консорциума судоходных компаний. По данным властей, обновление портовой инфраструктуры позволит увеличить мощность порта столицы Дагестана до 11 млн т к 2030 году.

«Иран и Россия имеют достаточно много причин для развития связей как с точки зрения истории, так и с точки зрения логистики, торговли. Мы обязательно должны воспользоваться этой возможностью, чтобы в будущем наше сотрудничество принесло пользу народам наших стран», — приводят в сообщении слова вице-премьера Ризвана Газимагомедова.

