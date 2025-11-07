СК начал проверку отравления газом трех человек в Дагестане
В Дагестане организовали доследственную проверку по факту отравления угарным газом трех жителей Буйнакского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.
Фото: Прокуратура Республики Дагестан
Как ранее писал «Ъ-Кавказ», медицинская помощь потребовалась трем жителям села Чанкурбе, в том числе двум детям. Прокуратура города Буйнакска организовала проверку для установления причин и обстоятельств случившегося. Предварительное расследование показало, что причинами происшествия стали применение несертифицированного газового оборудования и отсутствие тяги в дымоходе.