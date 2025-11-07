200 тысяч туристов в новогодние праздники в Татарстане и рост закрытых компаний на 9,5%

В период новогодних каникул в Татарстан ожидается приезд свыше 200 тыс. туристов. Средняя загрузка гостиниц в Казани составит 85–90%, в пиковые даты с 2 по 5 января достигнет 100%.

В Татарстане за девять месяцев 2025 года ликвидировали 5,5 тыс. организаций, что на 9,5% больше, чем годом ранее. Число новых компаний составило 4,1 тыс., что на 10% меньше показателя 2024 года. Чаще всего закрывались компании в сфере торговли — 1,6 тыс., в строительстве — 1,3 тыс., в сфере недвижимости — 288 организаций (рост на 63%).

В Татарстане назначили четырех новых заместителей министра здравоохранения. Ими стали Елена Демьянова, Андрей Ефремов, Ильнур Сибгатов и Ильназ Ахмадиев. Первым замминистром стала Елена Демьянова, сменившая на посту Владимира Филатова. С сайта Минздрава исчезли данные бывших замминистров — Владимира Филатова, Веры Семеновой и Андрея Кирносова. Официального указа об их увольнении не публиковали.

Генеральная прокуратура России инициировала проверку обеспечения лекарствами пациентов с заболеваниями почек в 10 регионах, включая Татарстан. Поводом стала информация о системных нарушениях в лекарственном обеспечении пациентов, нуждающихся в препаратах для выработки гормона эритропоэтина. В проверке будут задействованы Минздрав России, Минпромторг и Росздравнадзор.

С 2026 года девятиклассники в Татарстане смогут поступить в колледжи, сдав только два экзамена — русский язык и математику. Сейчас упрощенная схема действует в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. В первый год эксперимента два экзамена выбрали 47,3 тыс. учеников — 26% девятиклассников этих регионов.

В Татарстане завершены работы на 120 из 144 объектов коммунальной инфраструктуры. В 2025 году реализуется 144 проекта на сумму 12,6 млрд руб. Кроме того, в сентябре регион получил дополнительно 519,6 млн руб. из федерального бюджета.

В Казани открыли новый лицей № 123 на 1200 учеников в жилом комплексе «Лето». В конце августа стало известно, что учебное заведение не успели ввести в эксплуатацию к началу учебного года, ученики были вынуждены обучаться в гимназии № 184.

Средняя цена нового автомобиля в Татарстане в октябре составила 2,9 млн руб., что на 1% выше сентябрьского показателя. Средняя цена китайских автомобилей — 3,57 млн руб., отечественных — 1,7 млн руб. (рост на 3%).

Анар Зейналов