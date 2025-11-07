С 2026 года учащиеся девятых классов в Татарстане смогут поступить в колледжи, сдав только два экзамена. Для внесения в Госдуму соответствующий законопроект одобрило Правительство. Об этом сообщает «Ъ».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Девятиклассники в Татарстане будут сдавать два ОГЭ для поступления в колледжи

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Для поступления необходимо будет сдать экзамены по русскому языку и математике. Для тех, кто планирует продолжить обучение в 10–11 классах, правила остаются прежними.

Сейчас упрощенная схема действует только в Москве, Санкт-Петербурге и Липецкой области. В первый год эксперимента два экзамена выбрали 47,3 тыс. учеников — 26% девятиклассников этих регионов. Количество бюджетных мест в колледжах выросло до 85,7 тыс., а число учащихся, не сдавших ОГЭ с первого раза, снизилось на 40%.

Анна Кайдалова