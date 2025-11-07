В октябре в Татарстане средняя стоимость нового автомобиля достигла 2,9 млн

В октябре 2025 года средняя цена нового автомобиля в Татарстане составила 2,9 млн руб., что на 1% выше сентябрьского показателя. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили аналитики сервиса «Авто.ру».

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

При этом некоторые модели стали дешевле. Сильнее всех в цене упал китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro Max, он подешевел на 5,7%, до 2,86 млн руб. На 5% упала стоимость GAC GS3, автомобиль можно приобрести за 2,6 млн руб., а Solaris HC подешевел на 2,2%, до 2,79 млн руб.

Средняя цена китайских автомобилей составила 3,57 млн руб., в сравнении с прошлым месяцем они подешевели на 17 тыс. руб. Отечественные марки, напротив, подорожали на 3%, средняя стоимость машины составила 1,7 млн руб.

