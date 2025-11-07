В Татарстане модернизация коммунальной инфраструктуры выполнена на 97%

В республике завершены работы на 120 из 144 объектов коммунальной инфраструктуры, что составляет 97% от общего объема. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана.

В Татарстане на 97% обновили коммунальную инфраструктуру

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Татарстане на 97% обновили коммунальную инфраструктуру

За последние две недели сданы восемь объектов — в Апастовском, Алексеевском, Балтасинском, Ютазинском, Высокогорском, Менделеевском районах и два в Набережных Челнах.

В 2025 году в Татарстане реализуется 144 проекта на сумму свыше 12,6 млрд руб. Из них 100 объектов вошли в республиканскую программу «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры» с финансированием 8,5 млрд руб., а 44 объекта на 4,1 млрд руб. реализуются в рамках федеральной программы нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В сентябре регион получил дополнительно 519,6 млн руб. из федерального бюджета.

Анна Кайдалова