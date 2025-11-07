За год число закрытых компаний в Татарстане увеличилось на 9,5%

В Татарстане за первые девять месяцев 2025 года ликвидировали 5,5 тыс. организаций, что на 9,5% больше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщает РБК Татарстан со ссылкой на данные Татарстанстата.

Общее количество организаций, ликвидированных с января по сентябрь этого года, превысило число зарегистрированных на 34%. При этом число новых компаний за этот период составило более 4,1 тыс., что на 10% меньше, чем годом ранее.

Чаще всего закрывались компании в сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспорта и мотоциклов. С января по сентябрь ликвидировано 1,6 тыс. организаций, что на 4,3% больше, чем в прошлом году.

На втором месте по количеству ликвидированных компаний оказалась строительная отрасль — около 1,3 тыс. организаций. Это на 2% больше, чем год назад.

Тройку лидеров замыкают компании, работающие с недвижимостью — ликвидировали 288 организаций, что на 63% больше показателя 2024 года.

Анна Кайдалова