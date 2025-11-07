Раис Татарстана Рустам Минниханов посетил новый лицей № 123, открывшийся в жилом комплексе «Лето» в Казани. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь раиса Лилия Галимова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани открыли лицей на 1200 учеников на два месяца позже запланированного

Во время визита господин Минниханов осмотрел здание и пообщался со школьниками.

В конце августа стало известно, что лицей № 123 на более чем 1200 школьников не успели ввести в эксплуатацию к началу учебного года. Ученики, подавшие заявления, были вынуждены обучаться в гимназии № 184.

Анна Кайдалова