В Татарстане назначили четырех новых замминистра здравоохранения

В Татарстане назначили четырех новых заместителей министра здравоохранения. Ими стали Елена Демьянова, Андрей Ефремов, Ильнур Сибгатов и Ильназ Ахмадиев. Профили новых сотрудников были опубликованы на сайте Минздрава республики.

Первым замминистром стала Елена Демьянова, на своем посту она сменила Владимира Филатова. Ранее она возглавляла управление лечебной и профилактической помощи и работала заместителем главного врача РБК.

Андрей Ефремов ранее был заместителем директора по цифровизации здравоохранения. Ильнур Сибгатов с 2012 года работал начальником отдела развития медицинской помощи и кадровой политики управления здравоохранения Набережных Челнов. Ильназ Ахмадиев с 2014 года занимал должность главврача Рыбно-Слободской ЦРБ.

Ранее с сайта Минздрава исчезли данные бывших замминистров — Владимира Филатова, Веры Семеновой и Андрея Кирносова. Официального указа об их увольнении не публиковали.

Анна Кайдалова