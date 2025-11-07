В новогодние праздники Татарстан ожидает 200 тысяч туристов
В период новогодних каникул в Татарстан ожидается приезд свыше 200 тыс. туристов. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил председатель Госкомитета по туризму Сергей Иванов.
В новогодние праздники Татарстан ожидает 200 тысяч туристов
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Основной поток гостей направится в Казань, а также в остров-град Свияжск, Великий Болгар, Елабугу, «Лес чудес» в Арском районе, Раифский монастырь, на горнолыжный курорт «Ян» и в Мамадышский район.
Средняя загрузка гостиниц в Казани, по прогнозу, составит 85–90%, а в пиковые даты с 2 по 5 января достигнет 100%.
Подробнее — в материале «В Казань не с пустыми карманами».