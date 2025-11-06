Главные новости за 6 ноября: Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Обломки дрона повредили крышу строящегося склада в пригороде Воронежа. Всего регион в ночь на 6 ноября атаковали девять беспилотников.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

А главной воронежской политической новостью стало то, что губернатор Александр Гусев сменил бывшего спикера облдумы, а ныне сенатора Владимира Нетесова на посту секретаря регионального отделения «Единой России».

В регионе сменился и прокурор. Вчера стало известно об отставке Николая Савруна, сегодня в Совете Федерации сообщили, что рассмотрят на этот пост руководителя главного управления кадров Генпрокуратуры Валерия Войнова.

Совет депутатов Воробьевского района переизбрал на должность главы Михаила Гордиенко — он занимает ее уже девять лет.

В Белгородской области новая трагедия — взрывом дрона убило жительницу хутора Михайловка Валуйского округа.

В Курске ушла в отставку руководитель городского комитета образования Лилия Асадчих.

В Орловской области местная фирма «Дружба» решила построить за 900 млн руб. молочную ферму на 1,3 тыс. коров.

Тамбовский губернатор Евгений Первышов рассказал, что в будущую местную особую экономзону уже выстроилась очередь из десяти инвесторов.

Юрий Голубь