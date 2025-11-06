В Совфеде рассмотрят кандидатуру Войнова на пост прокурора Воронежской области

На совместном заседании комитетов Совета федерации РФ (СФ) 11 ноября будет рассмотрена кандидатура Валерия Войнова на пост прокурора Воронежской области. Об этом сообщил председатель комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Валерий Войнов с 2021 года руководит главным управлением кадров Генпрокуратуры РФ. О его возможном переходе в воронежскую прокуратуру стало известно накануне. По данным «Ъ-Черноземье», соответствующий указ может быть опубликован в ближайшее время.

С конца 2020 года главным воронежским прокурором является 65-летний Николай Саврун. По данным «Ъ-Черноземье», он планирует выйти на пенсию.

Алина Морозова