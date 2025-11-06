Владимир Нетесов покидает пост секретаря воронежского отделения «ЕР»

Сенатор от воронежской облдумы Владимир Нетесов, до начала октября 2025 года занимавший должность спикера регпарламента, покидает пост секретаря реготделения партии «Единая Россия» (ЕР). Об этом сообщил глава центрального исполкома ЕР Александр Сидякин. Он добавил, что решение было принято после его встречи с секретарем генсовета партии Владимиром Якушевым.

Александр Гусев (левее по центру) и Владимир Нетесов (правее по центру) на заседании президиума воронежского политсовета партии «Единая Россия»

Фото: из Telegram-канала Александра Сидякина

Фото: из Telegram-канала Александра Сидякина

Примечательно, что после наделения полномочиями сенатора Владимир Нетесов заявлял о планах совмещать работу в Совете федерации (СФ) с постом секретаря воронежского реготделения ЕР. Аналогичное решение в свое время принял и господин Якушев, представляющий в СФ Тюменскую область.

«Должность секретаря регионального отделения предложили занять главе региона Александру Гусеву. Думаю, что коллеги в Воронежской области поддержат его кандидатуру»,— добавил господин Сидякин.

Господин Гусев в своем Telegram-канале сообщил, что члены президиума регионального политсовета ЕР на сегодняшнем заседании поддержали его решение стать секретарем реготделения. Теперь губернатор надеется на одобрение федерального руководства партии.

«Сейчас очевидно, что работа регионального отделения партии власти получит новый импульс, если его возглавит руководитель субъекта. Последние годы мы работали на партийном направлении плечом к плечу с Владимиром Нетесовым. Но теперь весомую часть времени он будет проводить в столице, отстаивая интересы родного региона, и фактически начинает новый этап политической жизни с учетом московской специфики»,— считает Александр Гусев.

На посту сенатора от облдумы Владимир Нетесов сменил основателя ДСК Сергея Лукина, который вошел в новый созыв регпарламента. Последний вместо господина Нетесова возглавил экс-руководитель администрации Бутурлиновского района Юрий Матузов.

Подробнее о перестановках на ключевых политических постах региона — в публикации «Ъ-Черноземье» «Путь из спикеров в сенаторы».

Алина Морозова