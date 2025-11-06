Михаил Гордиенко вновь возглавил Воробьевский район Воронежской области

Совет депутатов Воробьевского района Воронежской области переизбрал главой муниципалитета Михаила Гордиенко, который руководит районом с 2016 года. Информацию о кадровом назначении сообщила пресс-служба облправительства.

Фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Решение было принято единогласно на очередном заседании 6 ноября, а к исполнению обязанностей он приступит 7 ноября. Новый срок полномочий Гордиенко составит пять лет.

Михаил Гордиенко родился в 1959 году в селе Воробьевка, где начал трудовую деятельность в 1981 году в колхозе имени Ленина. С 1996 года занимал руководящие должности в предприятиях топливно-энергетического комплекса, включая «Воронежнефтепродукт» и «Воробьевскую нефтебазу». В 2010 году политик возглавил Воробьевское сельское поселение, а в 2016 году был назначен главой администрации муниципального района. В 2020 году занял пост главы Воробьевского муниципального района после преобразования структуры местного самоуправления. За годы руководства районом реализованы проекты по развитию инфраструктуры и социальной сферы.

Ульяна Ларионова