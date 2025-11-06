В Орловской области растениевод может построить молочную ферму за 900 млн рублей

Орловское ООО «Дружба» планирует возвести в регионе молочно-товарную ферму на 1,3 тыс. фуражных коров беспривязного содержания. Инвестиции в проект могут составить 900 млн руб., рассказали «Ъ-Черноземье» в пресс-службе регионального правительства.

Срок реализации — 2025–2027 годы. Гендиректор «Дружбы» Юрий Коротченков пояснил в разговоре с «Ъ-Черноземье», что ферма находится в стадии проектирования, разрешение на строительство пока не выдано и «пока не о чем заявлять». Он также сообщил, что под проект определен земельный участок площадью 20 га, находящийся в собственности компании.

По данным Rusprofile ООО «Дружба» зарегистрировано в Дмитровском районе Орловской области в 2019 году. Уставный капитал — 1 млн руб. Основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. 30% компании принадлежит гендиректору Юрию Коротченкову, еще 70% — Андрею Сучкову, который также является директором курского ООО «Зерновой полюс» (оптовая торговля зерном). По итогам 2024 года выручка ООО «Дружба» составила 558,1 млн руб., чистая прибыль — 205,6 млн руб.

В конце октября в региональном управлении Россельхознадзора сообщили, что с 1 января по 28 октября 2025 года Орловская область увеличила экспорт молочной продукции в 63 раза — с 3,3 т до 208,3 т.

Ульяна Ларионова