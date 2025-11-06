Строящийся склад под Воронежем пострадал из-за атаки БПЛА

Ночью в одном горокруге и пяти районах Воронежской области дежурные средства ПВО уничтожили девять беспилотников. Пострадавших нет, но обломки дрона повредили крышу строящегося склада в пригороде облцентра. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

По данным Минобороны, над регионом ликвидировали шесть беспилотников. Всего над Россией, как сообщило ведомство, поразили 75 целей, из них 14 над Черноземьем. Три дрона сбили над Белгородской областью, два — над Орловской, по одному — над Курской, Липецкой и Тамбовской.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что в результате ночных ударов ВСУ пострадавших и разрушений нет. Оперштаб Курской области подтвердил информацию Минобороны. Власти остальных регионов ночные атаки пока не прокомментировали.

Прошлой ночью над Черноземьем ликвидировали 21 БПЛА. Были повреждены жилые дома.

