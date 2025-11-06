Председатель комитета образования Курска Лидия Асадчих ушла в отставку

Председатель курского комитета образования Лидия Асадчих уволилась по собственному желанию 1 ноября. Ее обязанности исполняет заместитель Дмитрий Иванов. Об этом «Ъ-Черноземье» рассказали в мэрии облцентра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидия Асадчих

Фото: администрация Курска Лидия Асадчих

Фото: администрация Курска

Госпожа Асадчих возглавляла ведомство с 2023 года. До нее пост председателя комитета образования занимала Елена Российская — с лета 2022-го.

Госпожа Асадчих до 2016 года руководила средней общеобразовательной школой с углубленным изучением отдельных предметов имени преподобного Серафима Саровского №32. С 2016-го возглавляла среднюю общеобразовательную школу №60 имени героев Курской битвы. Оба учебных заведения находятся в Курске.

Кабира Гасанова