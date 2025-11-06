Первышов: более 10 инвесторов хотят стать резидентами ОЭЗ «Тамбов»

Более десяти инвесторов интересуются возможностью стать резидентами будущей особой экономической зоны (ОЭЗ) в Тамбовской области. Прорабатываются предварительные соглашения. Об этом сообщил губернатор Евгений Первышов в ходе пресс-конференции.

Евгений Первышов отметил, что создание ОЭЗ может привлечь инвесторов, несмотря на сложную экономическую ситуацию и жесткую политику Центробанка

Фото: Егор Снетков

Фото: Егор Снетков

Глава региона не стал называть имена потенциальных резидентов, уточнив, что для этого нужно дождаться согласия правительства РФ на создание ОЭЗ. Пока заявка в кабмин разрабатывается. Власти работают над вопросом формирования земельного участка под преференциальную зону в границах Тамбова или Тамбовского округа. В начале года ее планировали создать на 126 га в Мичуринском округе. Объем инвестиций оценивался в 20 млрд руб.

Евгений Первышов подчеркнул, что создание ОЭЗ «Тамбов» в частности обусловлено необходимостью выравнивания показателей по ВРП и увеличения доли промышленного производства в экономике региона. На сегодня она составляет порядка 18% при 23–24% у агропромышленного сектора. Также губернатор отметил значимость преференциальной зоны в борьбе с трудовой миграцией. Сейчас за пределами области работают порядка 150 тыс. человек. Сократить это число — одна из важнейших задач властей региона, уверен господин Первышов.

В ходе Петербургского международного экономического форума в 2025 году тамбовский губернатор подписал соглашение о создании в будущей экономзоне промышленного производства за 10,8 млрд руб. Ожидается, что проект будет реализовывать некое ООО «Металл сервис».

Алина Морозова