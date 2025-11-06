В Петербурге у уличных музыкантов изъяли «орудия совершения правонарушений»

В Санкт-Петербурге прошли рейды по контролю соблюдения требований законодательства уличными музыкантами. Составлено 23 протокола об административных правонарушениях, пишет «Ъ Северо-Запад» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Рейды проводились с 20 по 31 октября, но комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности отчитался о результатах работы только 6 ноября. «Особое внимание уделялось соблюдению установленных правил, касающихся уровня шума, а также наличию необходимых разрешений на проведение мероприятий»,— заявили чиновники.

У музыкантов изымали «орудия и предметы совершения административных правонарушений». Такие рейды проводятся регулярно, подчеркнули в комитете.

28 октября суд Санкт-Петербурга арестовал на 13 суток участницу группы «Стоптайм» Диану Логинову, выступавшую под псевдонимом Наоко. Поводом стало исполнение певицей запрещенной песни рэпера Noize MC (объявлен в России иноагентом). Ее также обязали выплатить штраф в 30 тыс. руб. Административные аресты получили и другие участники «Стоптайм» — барабанщик Владислав Леонтьев и гитарист Александр Орлов.

