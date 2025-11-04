Главные новости за 4 ноября. Ростов-на-Дону и область

Власти Ростовской области планируют сократить неприоритетные расходы и перенести на 2026 год реализацию части проектов, запланированную на 2025 год. Это связано с отказами от банковских займов общим объемом 25 млрд руб.

В январе-сентябре 2025 года в бюджет Ростовской области СКЖД перечислила 2,9 млрд руб. По этому показателю область заняла второе место среди регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Прокуратура Ростовской области инициировала проверку по факту ДТП с двумя погибшими взрослыми и шестью пострадавшими несовершеннолетними, которое произошло вечером 3 ноября в Волгодонском районе.

Власти Ростовской области и ДНР прорабатывают вопрос строительства второй ветки водовода Дон — Донбасс. Объект позволит частично решить проблему водоснабжения Донецка и прилегающих территорий.

Полиция Волгодонска составила административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» в отношении родителей пятерых подростков, переночевавших в подъезде.