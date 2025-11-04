На Дону оштрафовали родителей пятерых переночевавших в подъезде подростков
Полиция Волгодонска составила административные протоколы по ст. 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних» в отношении родителей пятерых подростков, переночевавших в подъезде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
О подозрительной активности подростков 25 октября в полицию сообщили жители многоквартирного дома. Позже выяснилось, что 11-летний школьник пригласил друзей переночевать в гостях у своей родственницы, но она не впустила их в квартиру и подростки решили остаться в подъезде до утра.
Полицейские оперативно установили личности всех пятерых подростков и опросили их законных представителей. Все несовершеннолетние поставлены на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних отдела полиции № 2 МУ МВД России «Волгодонское».
Со школьниками и их семьями планируют провести профилактическую работу.