Прокуратура начала проверку по факту ДТП с погибшими в Волгодонском районе

Прокуратура Ростовской области инициировала проверку по факту ДТП с двумя погибшими взрослыми и шестью пострадавшими несовершеннолетними, которое произошло вечером 3 ноября в Волгодонском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным официального представителя МВД России Ирины Волк, на 191 км. автодороги Волгодонск — Ростов-на-Дону произошла цепочка столкновений транспортных средств. В результате погибли два человека – водитель Hyundai Solaris (предполагаемый виновник аварии) и пассажир того же автомобиля.

«В медицинское учреждение обратились шесть юных хоккеистов. Им была оперативно оказана необходимая помощь»,— прокомментировала госпожа Волк.

В настоящее время представители прокуратуры проверяет, соблюдались ли требования федерального законодательства о безопасности дорожного движения. По результатам проверки, если будут выявлены нарушения, будут приняты соответствующие меры.

