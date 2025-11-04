Ростовская область вошла в топ-3 регионов по объему поступлений от СКЖД

В январе-сентябре 2025 года в бюджет Ростовской области СКЖД перечислила 2,9 млрд руб. По этому показателю область заняла второе место среди регионов Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

На первом месте по объему поступлений от СКЖД оказался Краснодарский край (3,7 млрд руб.), на втором — Ростовская область (2,9 млрд руб.), тройку лидеров замкнул Ставропольский край с объемом платежей 483 млн руб.

В целом за 8 месяцев года СКЖД перечислила в бюджеты разных уровней и внебюджетные фонды 8 млрд руб.

Наталья Белоштейн