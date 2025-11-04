Главные новости к утру 4 ноября

На нефтехимическом заводе в Стерлитамаке в Башкирии (АО «СНХЗ») произошел взрыв, в результате которого частично обрушился цех водоочистки. По предварительным данным, в момент происшествия в цехе находились пять работников, никто из них не пострадал. К ликвидации последствий взрыва привлечены все экстренные службы.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что парламентские выборы в стране пройдут досрочно до конца 2027 года. По данным издания Srbija Danas, голосование может состояться уже до конца этого года. «Уважая требования значительного меньшинства, мы проведем выборы досрочно. Конкретную дату установят компетентные органы»,— сказал господин Вучич.

Посла России в Риме Алексея Парамонова вызвали в МИД Италии, пишет ANSA. Агентство уточняет, что ему объявят выговор из-за заявлений представителя МИД России Марии Захаровой. 3 ноября в центре Рима обрушилась башня Конти, которую построили в начале XIII века. Несколько человек оказались под завалами. Один мужчина был госпитализирован, спустя стало известно о его смерти.

Пожар начался вечером 3 ноября на территории электрической подстанции «Фроловская» в Волгоградской области в результате падения обломков БПЛА, сообщил губернатор Андрей Бочаров. «Все необходимые для ликвидации последствий силы и средства направлены на объект. По состоянию на 23:30 мск пострадавших и разрушений нет»,— сообщил глава региона.

Кремль задействует ИИ для сбора и анализа вопросов граждан перед прямой линией с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сбор вопросов начнется за две недели до мероприятия.

Красногвардейский суд Санкт-Петербурга назначил 12 суток ареста участнику фестиваля «Некрокомиккон» Артему Репину. Он держал в руках бокал и книгу с изображениями пентаграммы и Бафомета — средневекового образа демона с головой животного. В отношении него возбудили административное дело о демонстрации символики экстремистских организаций.

Администрация США направила в Совет Безопасности ООН проект резолюции о создании международных сил безопасности в секторе Газа сроком на два года. Согласно документу, полученному Axios, силы получат мандат на управление регионом до конца 2027 года.

Китайский ритейлер Shein объявил о полном запрете на продажу секс-кукол после скандала с изделиями, похожими на детей. Компания удалила все связанные объявления и изображения со своих платформ по всему миру. Поводом для запрета стало расследование парижской прокуратуры, начатое после сообщений о продаже на платформе кукол «детского вида». Министр финансов Франции пригрозил запретить деятельность Shein в стране.