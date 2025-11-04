Взрыв на нефтехимическом заводе в Стерлитамаке привел к частичному обрушению цеха

На нефтехимическом заводе в Стерлитамаке (АО «СНХЗ») произошел взрыв, в результате которого частично обрушился цех водоочистки. Об этом сообщила городская администрация в группе «ВКонтакте».

По предварительным данным, в момент происшествия в цехе находились пять работников, никто из них не пострадал. К ликвидации последствий взрыва привлечены все экстренные службы.

Причины инцидента выясняются. Специалисты проводят осмотр территории и оценку масштабов повреждений.