Shein запретил продажу секс-кукол после скандала во Франции

Китайский ритейлер Shein объявил о полном запрете на продажу секс-кукол после скандала с изделиями, похожими на детей. Компания удалила все связанные объявления и изображения со своих платформ по всему миру. Об этом сообщает The Guardian.

Поводом для запрета стало расследование парижской прокуратуры, начатое после сообщений о продаже на платформе кукол «детского вида» ростом около 80 см. Министр финансов Франции пригрозил запретить деятельность Shein в стране. Это произошло накануне открытия первого в мире физического магазина компании в универмаге BHV Marais в центре Парижа.

Генеральный директор Shein Дональд Танг взял на себя личную ответственность за инцидент. Он отметил, что товары были размещены сторонними поставщиками. Он отметил, что в магазине в Париже будет продаваться только вещи и одежда, которые были разработаны Shein. Компания также создаст специальную команду для контроля контента.