Кремль начнет собирать вопросы к прямой линии с Путиным за две недели

Кремль задействует искусственный интеллект (ИИ) для сбора и анализа вопросов граждан перед прямой линией с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Сбор вопросов начнется за две недели до мероприятия.

«Использование ИИ позволит в максимально оперативном режиме доводить до президента весь срез общественных настроений в ходе подготовки»,— сказал представитель Кремля в разговоре с ТАСС.

В прошлом году прямая линия с Владимиром Путиным продлилась более четырех часов и была объединена с пресс-конференцией. Такие мероприятия проводятся регулярно с 2001 года, за исключением 2004, 2012 и 2022 годов.