На электроподстанции в Волгоградской области начался пожар в результате атаки БПЛА

Пожар начался на территории электрической подстанции «Фроловская» в Волгоградской области в результате падения обломков БПЛА, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

«Все необходимые для ликвидации последствий силы и средства направлены на объект. По состоянию на 23:30 мск пострадавших и разрушений нет»,— сообщил глава региона.

Ранее Минобороны сообщило, что в период с 20:00 по 23:00 мск 3 ноября силы ПВО отразили атаку 26 беспилотников, 13 из которых были сбиты над Волгоградской областью.

Об атаке на подстанцию также сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн. В результате удара по Рыльску без электроснабжения остались 16 тыс. человек в нескольких районах.