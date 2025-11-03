Участника «Некрокомиккона» арестовали на 12 суток за бокал с пентаграммой

Красногвардейский суд Санкт-Петербурга назначил 12 суток ареста участнику фестиваля «Некрокомиккон» Артему Репину. Он держал в руках бокал и книгу с изображениями пентаграммы и Бафомета — средневекового образа демона с головой животного.

Как сообщила пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Артема Репина задержали на фестивале. В отношении него возбудили административное дело о демонстрации символики экстремистских организаций.

В сообщении пресс-службы суда указано, что пентаграмма и изображение Бафомета «относятся к интернациональным символам сатанистов» и «международному движению сатанизма» (признано экстремистским и запрещено в РФ.— "Ъ").

1 ноября организаторы «Некрокомиккона» сообщили, что комитет по промышленной политике правительства Санкт-Петербурга отозвал лицензию на проведение фестиваля, приуроченного к Хеллоуину. В тот же день был задержан продюсер фестиваля Алексей Самсонов. По информации «Фонтанки», в отношении него возбудили уголовное дело об использовании заведомо поддельных документов.