Вучич анонсировал досрочные парламентские выборы в Сербии из-за протестов

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что парламентские выборы в стране пройдут досрочно до конца 2027 года. По данным издания Srbija Danas, голосование может состояться уже до конца этого года.

«Уважая требования значительного меньшинства, мы проведем выборы досрочно. Конкретную дату установят компетентные органы»,— сказал господин Вучич (цитата по «РИА Новости»).

Решение о досрочных выборах принято из-за продолжающихся протестов, которые начались в 2024 году после обрушения навеса на вокзале в Нови-Саде, унесшего жизни 15 человек. Протестующие требуют публикации полной документации по реконструкции вокзала и привлечения к ответственности виновных в трагедии.