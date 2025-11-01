Главные новости за 1 ноября. Ростов-на-Дону и область

Заместитель начальника отдела ИФНС №23 по Ростовской области стала фигурантом уголовного дела о разглашении налоговой тайны (ч. 3 ст. 183 УК РФ). Оперативниками установлено, что подозреваемая выгружала из баз данных ФНС России информацию о вновь зарегистрированных предпринимателях и юрлицах. Сведения фигурант за деньги передавала представителям банковских организаций.

Власти Ростовской области приостановили до 1 января 2027 года применение коэффициента-дефлятора при расчете стоимости патентов для трудовых мигрантов.

В Ростове-на-Дону следователи возбудили уголовное дело против бывшего заведующего отделением медицинского учреждения и жителя города по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении служебными полномочиями.

Власти Ростовской области планируют увеличить прожиточный минимум на душу населения на 7% до 17,8 тыс. руб. в 2026 году. Для трудоспособных граждан величину планируют повысить на 6,6% — до 19,4 тыс. руб. Показатель для пенсионеров и детей вырастет на 6,5% и составит 15,3 тыс. руб. и 17,2 тыс. руб. соответственно.

В Ростове-на-Дону, в квартире одного из домов на левом берегу реки, произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием. По информации источника «Ъ-Ростов», знакомого с ситуацией, собственником помещения без согласования с газовой службой была переделана система газоснабжения. Также собственником были отключены предусмотренные проектом газоанализаторы, которые контролируют загазованность в квартире.

В Ростове-на-Дону подземный переход с советской мозаикой отреставрируют к июню 2027 года. Проект предусматривает капитальный ремонт сооружения с гидроизоляцией, заменой напольного покрытия и монтажом камер видеонаблюдения системы «Безопасный город».