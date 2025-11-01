Следком возбудил дело о мошенничестве в медучреждении Ростова

В Ростове-на-Дону следователи возбудили уголовное дело против бывшего заведующего отделением медицинского учреждения и жителя города по подозрению в мошенничестве и злоупотреблении служебными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, в 2021 году руководитель отделения устроил сына своей знакомой на должность санитара на 0,5 ставки. С 2021 по 2024 годы чиновник вносил в документы о рабочем времени сведения о якобы выполнении молодым человеком трудовых обязанностей.

Фактически сын знакомой к работе не приступал, однако получал заработную плату и накапливал стаж, необходимый для льготного поступления в медицинский университет.

Следственный отдел по Пролетарскому району Ростова-на-Дону ведет расследование предусмотренное ч. 1 ст. 292, ч. 1 ст. 285, ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 159 УК РФ (служебный подлог, злоупотребление должностными полномочиями, пособничество в мошенничестве) в отношении заведующего отделением, а также ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество) в отношении ростовчанина.

Оба подозреваемых задержаны и заключены под стражу. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства преступления.

Валентина Любашенко