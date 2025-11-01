В Ростове подземный переход с советской мозаикой отреставрируют к июню 2027 года

Московская компания «РСК Интаура» победила в конкурсе на восстановление подземного пешеходного перехода с мозаичным панно на пересечении пр. Кировского и ул. Большой Садовой в Ростове-на-Дону. Об этом сообщил глава администрации города Александр Скрябин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валентина Любашенко Фото: Валентина Любашенко

По словам господина Скрябина, проект предусматривает капитальный ремонт сооружения с гидроизоляцией, заменой напольного покрытия и монтажом камер видеонаблюдения системы «Безопасный город». Для людей с ограниченными возможностями установят поручни и подъемные лифты.

При восстановлении мозаичного панно применят плитку, изготовленную по аутентичной технологии 1970-х годов, когда возводился переход. На производстве сохранились оригинальные формулы приготовления эмалей.

Господин Скрябин также дал указание разработать пилотный проект оформления подземного перехода без мозаики. На стенах планируется разместить картины с сюжетами о донском крае, Великой Отечественной войне и специальной военной операции.

Согласно техзаданию, реставрационные работы разделят на четыре этапа и завершат в июне 2027 года. Финансирование в размере 47,4 млн руб. обеспечит бюджет Ростова-на-Дону.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс» ООО «Реставрационно-строительная компания Интаура» зарегистрирована в Москве в 2021 году. Организация специализируется на строительных работах. Генеральный директор — Михаил Иванов, бенефициар — Сергей Беспалов. Выручка компании в 2024 году составила 3,5 млн руб., чистая прибыль — 1,4 млн руб.

Валентина Любашенко