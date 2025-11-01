В Ростове взрыв газовоздушной смеси на левом берегу Дона не привел к жертвам

В Ростове-на-Дону, в квартире одного из домов на левом берегу реки, произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим возгоранием. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России.

По информации ведомства, инцидент случился в 11:56. Площадь возгорания составила 6 кв. м. По предварительным данным, никто не пострадал.

Для ликвидации последствий привлекли силы МЧС России: 29 человек личного состава и девять единиц техники. Открытое горение устранили в 12:26.

Валентина Любашенко