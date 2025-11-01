Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Дону замначальника отдела ИФНС подозревают в незаконном разглашении данных

Заместитель начальника отдела ИФНС №23 по Ростовской области стала фигурантом уголовного дела о разглашении налоговой тайны (ч.3 ст. 183 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным источника «Ъ-Ростов», речь идет о Елене Братишовой. Оперативниками установлено, что она выгружала из баз данных ФНС России информацию о вновь зарегистрированных предпринимателях и юрлицах. Сведения фигурант за деньги передавала представителям банковских организаций.

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Мария Хоперская

