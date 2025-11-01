Прожиточный минимум в Ростовской области увеличат до 17,8 тысяч рублей

Власти Ростовской области планируют увеличить прожиточный минимум на душу населения на 7% до 17,8 тыс. руб. в 2026 году. Соответствующая информация опубликована на сайте регионального правительства.

По информации ведомства, для трудоспособных граждан величину планируют повысить на 6,6% — до 19,4 тыс. руб. Показатель для пенсионеров и детей вырастет на 6,5% и составит 15,3 тыс. руб. и 17,2 тыс. руб. соответственно.

«Прожиточный минимум представляет собой минимальную сумму доходов, которая необходима человеку для обеспечения базовых потребностей. Величина не может быть ниже показателя предыдущего года. Размер определяет правительство РФ»,— говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в 2025 году прожиточный минимум в Ростовской области на душу населения составил 16,6 тыс. руб. Для работающих граждан он установлен на уровне 18,2 тыс. руб., для пенсионеров и детей — 14,3 тыс. руб. и 16,2 тыс. руб. соответственно.

Валентина Любашенко