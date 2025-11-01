Главные новости за 1 ноября: Белгород, Воронеж, Курск, Липецк, Орел, Тамбов

Военный Кострикин, который залез в дом в белгородской Новой Таволжанке, убил хозяина и изнасиловал его жену, сбежал из-под стражи. Теперь Кострикина снова ищут полиция, бойцы самообороны и дружинники.

В воронежской больнице умер горожанин, раненный взрывом газового баллона «Газели», прогремевшим 26 октября в одном из гаражных кооперативов. Тогда еще один воронежец погиб на месте.

«Первый пошел»,— так курский губернатор Александр Хинштейн прокомментировал приговор руководителю фирмы «Сиэми» Виталию Синьговскому, которому дали четыре года в колонии общего режима за махинации с «зубами дракона».

Росимущество продает с аукциона курские и липецкие активы национализированной украинской кондитерской компании «Конти»: начальная цена — 4,8 млрд руб.

Усманский район Липецкой области теперь называется округом, но им по-прежнему будет руководить Владимир Мазо, некогда депутат Верховного совета и член ЦК компартии Таджикской ССР. Такое решение принял местный совет депутатов.

Орловская область — в отличие от Воронежской, Курской и Тамбовской — осталась без логистического центра Wildberries стоимостью 7,5 млрд. Облправительство расторгло договор аренды участка, на котором компания так ничего и не начала строить.

Следственный комитет возбудил уголовное дело и будет разбираться, почему микроавтобус, который вез пассажиров из Орла в Ливны, выскочил на «встречку» и столкнулся с грузовиком: шесть человек погибли на месте, ранена девочка.

