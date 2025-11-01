В Белгородской области разыскивают сбежавшего из-под стражи военнослужащего

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на оперативном совещании заявил, что вчера вечером из-под стражи сбежал военнослужащий Алексей Кострикин, которому вменяется убийство (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ), изнасилование (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ) и разбойное нападение (ч. 3 ст. 162 УК РФ).

Глава региона попросил региональное УМВД увеличить количество задействованных в поисках сотрудников. Он поручил главам Белгорода, Белгородского района, Шебекинского и Яковлевского округов организовать взаимодействие бойцов самообороны и членов добровольных дружин с правоохранителями. Если беглеца не найдут до темноты, должно быть организовано дежурство военной полиции, особенно в приграничных населенных пунктах, уверен Вячеслав Гладков.

О задержании военнослужащего стало известно на этой неделе. По версии следствия, в октябре рядовой в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа проник в дом и убил его владельца, после чего изнасиловал супругу хозяина. Фигуранту удалось скрыться, однако его задержали через несколько часов.

Сообщалось, что региональный СКР направил в суд ходатайство о заключении фигуранта под стражу.

Алина Морозова