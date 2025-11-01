Росимущество продает липецкие и курские юрлица украинской «Конти» за 4,8 млрд

Росимущество выставило на аукцион национализированные юрлица украинской кондитерской группы «Конти». Речь идет об акциях курского АО «Конти-Рус», а также о 100% долей в липецких ООО «Кондитерский центр “Мерлетто”» и ООО «Мерлетто капитал», курском ООО «Кэндимакс». Начальная цена лота составляет 4,8 млрд руб. Это следует из документации торгов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фабрика «Конти-Рус» в Курске в 2015 году

Фото: Игорь Иванов, Коммерсантъ Фабрика «Конти-Рус» в Курске в 2015 году

Фото: Игорь Иванов, Коммерсантъ

В пакет акций «Конти-Рус» входят 42 036 штук. Каждая из них оценена в 3,7 тыс. руб.

Общая площадь земельных участков, на которых расположены активы указанных компаний, составляет 17,92 га. Недвижимость «Конти-Рус» находится в Курске и Иванове, КЦ «Мерлетто» — в селе Косыревка Липецкой области. Адреса имущества «Кэндимакс» и «Мерлетто капитал» не раскрываются.

Общая официальная численность сотрудников четырех компаний составляет 30 196. Меньше всего их в «Кэндимакс» и «Мерлетто капитал» — один и два соответственно.

Шаг аукциона составляет 239 млн руб. Размер задатка — 956,3 млн руб. Заявки можно подавать до 25 ноября, итоги планируют подвести 28 ноября.

В ноябре 2023 года Ленинский райсуд Курска решил обратить в доход РФ акции АО «Конти-Рус» и 100% долей в уставном капитале ООО «Кондитерский центр “Мерлетто”», ООО «Мерлетто капитал» и ООО «Кэндимакс». Елена Симаненко, руководившая «Конти-Рус» в 2018–2020 годах, пыталась оспорить это решение, но безуспешно. Тогда же суд запретил на территории России и признал экстремистской деятельность восьми человек, которые, по мнению Генпрокуратуры, контролировали эти юрлица и при этом финансировали вооруженные формирования Украины. Среди них — бывший вице-премьер — министр инфраструктуры Украины (при президенте Викторе Януковиче) Борис Колесников, который считается владельцем группы «Конти».

Алина Морозова