Владимир Мазо избран главой Усманского округа Липецкой области

Совет депутатов Усманского округа Липецкой области единогласно избрал главу муниципального образования. За кандидатуру Владимира Мазо проголосовали 25 депутатов, ранее он занимал должность главы Усманского района. Об этом сообщила пресс-служба облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Мазо руководит муниципалитетом с 2007 года

Фото: Правительство Липецкой области Владимир Мазо руководит муниципалитетом с 2007 года

Фото: Правительство Липецкой области

Владимир Мазо родился в 1950 году в таджикском городе Курган-Тюбе. В 1972 году окончил Таджикский сельскохозяйственный институт (ныне — аграрный университет). В том же году начал работать инженером в совхозе-техникуме имени Куйбышева Курган-Тюбинского района. В 1972–1991 годах на предприятии занимал разные должности вплоть до директора. Был депутатом Верховного совета Таджикской ССР и членом ЦК Компартии республики. В 1990-м получил образование экономиста, защитил кандидатскую диссертацию. В мае 1991 года переехал в Россию и до 2007 года возглавлял Усманский промышленно-технологический колледж. В 2003–2006 годах был депутатом райсовета, затем его избрали депутатом облсовета от «Единой России». В 2007 году после избрания главой района сложил депутатские полномочия.

На этой неделе стало известно, что главой Тербунского округа Липецкой области избрали Николая Черникова.

Мария Свиридова