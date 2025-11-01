В больнице скончался второй пострадавший при взрыве газового баллона в Воронеже

В одной из больниц Воронежа от полученных травм скончался второй пострадавший в результате взрыва газового баллона в гаражном кооперативе. Речь идет о мужчине 2000 года рождения, который после происшествия был госпитализирован с ожогами. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в минздраве региона. На месте происшествия погиб мужчина 1986 года рождения.

После инцидента воронежский СКР начал расследование уголовного дела по факту причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ, до двух лет лишения свободы).

По версии следствия, вечером 26 октября в гаражном кооперативе на улице 9 Января взорвался газовый баллон «Газели». После этого произошел пожар. В результате происшествия частично обрушились перекрытия гаража.

В правительстве Воронежской области вечером того же дня сообщали, что громкий звук, который был слышен в некоторых районах города, связан со взрывом газового баллона в гаражном кооперативе.

Мария Свиридова, Алина Морозова