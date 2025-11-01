Возбуждено дело по факту гибели шести человек в ДТП в Орловской области

Управление СКР по Орловской области возбудило уголовное дело по факту нарушения ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшего гибель шести граждан (ч. 5 ст. 264 УК РФ, максимальное наказание — семь лет лишения свободы). Об этом сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия аварии в Орловской области, в которой погибли шесть человек

Фото: ГУ МЧС по Орловской области Последствия аварии в Орловской области, в которой погибли шесть человек

Фото: ГУ МЧС по Орловской области

По предварительным данным, 31 октября водитель микроавтобуса, в салоне которого находились четверо пассажиров, в том числе двое детей, двигался по автодороге Р-119 Орел — Тамбов в сторону города Ливны. В Свердловском районе Орловской области он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовым автомобилем с полуприцепом. После этого водитель грузовика допустил столкновение с легковым автомобилем.

В результате аварии шесть человек скончались от полученных травм на месте. Пострадала несовершеннолетняя пассажирка микроавтобуса. Сейчас она находится в больнице.

Следователи устанавливают обстоятельства и причины аварии. Назначен ряд судебных экспертиз.

Мария Свиридова