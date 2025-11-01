Wildberries лишился земли под строительство логоцентра в Орловской области

Минэкономразвития Орловской области расторгло с Wildberries и Russ договор аренды на земельный участок под строительство логоцентра, подтвердили «Ъ-Черноземье» в пресс-службе облправительства. Решение объяснили тем, что компания «не вела никакой хозяйственной деятельности» на площадке.

«В ходе проверки было установлено, что "Вайлдберриз" не приступило к строительству центра и не вело никакой хозяйственной деятельности на этом участке. В результате 19 августа договор аренды был расторгнут по соглашению сторон, участок возвращен, и на него сейчас не наложено никаких ограничений или обременений»,— пояснили в региональном правительстве. В Wildberries от комментариев отказались.

О возможости строительства распредцентра Wildberries за 7,5 млрд руб. в Орловской области стало известно в 2022 году. Тогда власти Белгорода сообщали, что компания рассматривает вариант строительства логистического хаба «на перспективу», выбирая локацию между Белгородской и Орловской областями. Участок в Орле между Новосильским и Залегощенским шоссе рядом с предприятием «Фригласс Евразия» размером 303,1 тыс. кв. м был предоставлен компании в марте 2023 года без торгов для реализации проекта по строительству логистического центра.

В июле сообщалось, что на участок, выделенный Wildberries, претендует еще три инвестора. «Компания должна начать реализацию проекта в IV квартале. Но еще не начали. Сейчас мы уже им выставили требование: либо начать работу, либо отдать земельный участок. Они сказали, что будут начинать работать. У нас на этот участок есть три желающих»,— заявлял губернатор Андрей Клычков. Тогда же инвестиции в строительство распредцентра в Орловской области выросли с 7,5 млрд руб. до 9 млрд руб.

По данным Rusprofile, ООО «Вайлдберриз» зарегистрировано в Московской области в январе 2006 года. Основным видом деятельности является розничная онлайн-торговля. Уставный капитал — 10,1 млн руб. Гендиректором и единственным владельцем с апреля 2025 года является Татьяна Ким. Еще 1% принадлежит Владиславу Бакальчуку. По собственным данным, чистая прибыль РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) по итогам 2024 года составила 104 млрд руб., оборот РВБ в сегменте e-commerce в России — 4,1 трлн руб. ООО «РВБ» зарегистрировано в июле 2024 года в индустриальном парке Коледино (Московская область). Уставный капитал — 20 млн руб. Основной вид деятельности — розничная торговля, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-коммуникационной сети интернет. Гендиректор — Роберт Мирзоян. 65% компании принадлежит ООО «Вайлдберриз», 35% — ООО «Стин», которым поровну владеют Григорий Садоян и Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Гало». Выручка в 2024 году составила 10,8 млрд руб., чистая прибыль — 11,6 млрд руб. Инвестиции РВБ в 2024 году превысили 150 млрд руб., сюда входят вложения в логистическую и ИТ-инфраструктуру, а также в развитие рекламного инвентаря группы. Компания планирует удвоить этот показатель в 2025 году. Ключевым ассортиментом Wildberries является одежда, обувь и аксессуары, на него приходится 67% оборота компании. Помимо России компания представлена в Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Таджикистане и Узбекистане, а также в Китае и ОАЭ.

В мае 2025 года в индустриальном парке «Котовск» в Тамбовской области открылся логистический комплекс Wildberries и Russ. Его строили с 2023 года, объем инвестиций в объект площадью 108 тыс. кв. м составил 6,8 млрд руб.

В июле в Новоусманском районе Воронежской области была введена в эксплуатацию первая очередь еще одного логистического комплекса объединенной компании. Общий объем инвестиций составил не менее 10 млрд руб., из них более 5 млрд — в первую очередь. На первом этапе площадь логоцентра составит 77 тыс. кв. м, а вместимость достигнет 45 млн единиц товаров. Полностью ввести склад в эксплуатацию компания планирует до конца этого года, общая площадь складского комплекса составит 156 тыс. кв. м.

Летом Wildberries и Russ также сообщила о покупке в Курской области земельного участка на 36 га в районе Нижнемедведицкого сельсовета под строительство логистического центра. Инвестиции в строительство объекта на 130 тыс. кв. м могут составить около 7 млрд руб.

Ульяна Ларионова