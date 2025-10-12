Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Чем известен Сергей Лесь

Суд арестовал главу Крымского района Краснодарского края

12 октября Октябрьский районный суд Краснодара арестовал главу Крымского района Краснодарского края Сергея Леся. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Подробности биографии чиновника — в справке “Ъ”.

Глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь

Глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь

Фото: Соцсети Сергея Леся

Глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь

Фото: Соцсети Сергея Леся

Лесь Сергей Олегович родился 22 мая 1969 года в городе Крымске Краснодарского края. Окончил Московский государственный университет технологий и управления по специальности «экономика и управление на предприятии» (2006).

Начал трудовую деятельность в 1990 году в Крымской ПМК в должности рабочего, затем водителя. Впоследствии, как указано на сайте администрации Крымского района, занимал различные должности на предприятиях: «Рембытмашприбор», «Август», ТОО ПКФ «ЛЛК», ООО «Крона», ЗАО «Крымскстром», ООО «Строительный дом».

В 2005 году избран депутатом совета Крымского городского поселения Крымского района, возглавил комиссию по вопросам ЖКХ, транспорту и энергетике. В 2005–2012 годах — директор муниципального предприятия «Крымсккапстрой». В 2014 году стал замглавы Крымского района, в 2015-м — и. о. главы, в 2017-м избран главой района. Переизбирался в 2022 году.

23 ноября 2021 года присвоил звание почетного жителя Крымского района главе кубанских «дочек» «Газпрома» Алексею Рудневу, в тот же день стало известно о задержании последнего по делу о коммерческом подкупе.

В октябре 2024 года Сергей Лесь сообщал о начале строительства нового микрорайона «Крымск Сити» на 13,6 тыс. жителей стоимостью 12 млрд руб. В том же месяце в региональных СМИ появилась информация о том, что господина Леся задержали по подозрению в возможной причастности «к махинациям с землей». Глава района тогда опроверг арест, заявив, что вернется на работу после отпуска, а также напомнил СМИ об ответственности за ложь.

В ноябре 2024 года Сергей Лесь подал в суд три иска о защите чести и достоинства после последовавших в его адрес подозрений в коррупции. После этого один из ответчиков жительница Крымска Надежда Мальцева провела одиночный пикет у здания регионального СУ СКР, обратившись к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой «победить коррупционный беспредел» главы Крымского района.

В марте 2025 года господин Лесь отчитывался, что за 2024 год объем инвестиций в Крымском районе превысил 9 млрд руб. Среди ключевых проектов — строительство ТЭС «Ударная», реализуемое по поручению президента РФ.

В сентябре 2025 года межрайонная прокуратура подала иск о взыскании имущества к главе Крымского района, а также его родным и близким. Тогда же стало известно, что в отношении господина Леся ведется проверка.

Член партии «Единая Россия». Награжден медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» II степени (2018), знаком отличия «За значительные заслуги перед Крымским районом» (2019), медалью «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края» I степени (2021).

Новости компаний Все