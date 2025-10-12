Чем известен Сергей Лесь

12 октября Октябрьский районный суд Краснодара арестовал главу Крымского района Краснодарского края Сергея Леся. Его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Подробности биографии чиновника — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь

Фото: Соцсети Сергея Леся Глава Крымского района Краснодарского края Сергей Лесь

Фото: Соцсети Сергея Леся

Лесь Сергей Олегович родился 22 мая 1969 года в городе Крымске Краснодарского края. Окончил Московский государственный университет технологий и управления по специальности «экономика и управление на предприятии» (2006).

Начал трудовую деятельность в 1990 году в Крымской ПМК в должности рабочего, затем водителя. Впоследствии, как указано на сайте администрации Крымского района, занимал различные должности на предприятиях: «Рембытмашприбор», «Август», ТОО ПКФ «ЛЛК», ООО «Крона», ЗАО «Крымскстром», ООО «Строительный дом».

В 2005 году избран депутатом совета Крымского городского поселения Крымского района, возглавил комиссию по вопросам ЖКХ, транспорту и энергетике. В 2005–2012 годах — директор муниципального предприятия «Крымсккапстрой». В 2014 году стал замглавы Крымского района, в 2015-м — и. о. главы, в 2017-м избран главой района. Переизбирался в 2022 году.

23 ноября 2021 года присвоил звание почетного жителя Крымского района главе кубанских «дочек» «Газпрома» Алексею Рудневу, в тот же день стало известно о задержании последнего по делу о коммерческом подкупе.

В октябре 2024 года Сергей Лесь сообщал о начале строительства нового микрорайона «Крымск Сити» на 13,6 тыс. жителей стоимостью 12 млрд руб. В том же месяце в региональных СМИ появилась информация о том, что господина Леся задержали по подозрению в возможной причастности «к махинациям с землей». Глава района тогда опроверг арест, заявив, что вернется на работу после отпуска, а также напомнил СМИ об ответственности за ложь.

В ноябре 2024 года Сергей Лесь подал в суд три иска о защите чести и достоинства после последовавших в его адрес подозрений в коррупции. После этого один из ответчиков жительница Крымска Надежда Мальцева провела одиночный пикет у здания регионального СУ СКР, обратившись к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой «победить коррупционный беспредел» главы Крымского района.

В марте 2025 года господин Лесь отчитывался, что за 2024 год объем инвестиций в Крымском районе превысил 9 млрд руб. Среди ключевых проектов — строительство ТЭС «Ударная», реализуемое по поручению президента РФ.

В сентябре 2025 года межрайонная прокуратура подала иск о взыскании имущества к главе Крымского района, а также его родным и близким. Тогда же стало известно, что в отношении господина Леся ведется проверка.

Член партии «Единая Россия». Награжден медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» II степени (2018), знаком отличия «За значительные заслуги перед Крымским районом» (2019), медалью «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края» I степени (2021).