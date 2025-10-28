Суд пересмотрит иск к экс-главе Крымского района Сергею Лесю

Геленджикский городской суд 5 ноября пересмотрит иск прокуратуры к бывшему главе Крымского района Кубани Сергею Лесю в связи с изменением оснований и увеличением размера требований. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Фото: Telegram-канал Сергея Лесь

Подготовка дела назначена на 10:00. Прокуратура требует обратить в доход государства имущество Сергея Леся, его родственников и знакомых, приобретенное на неподтвержденные доходы. Речь идет о земельных участках.

Истцами выступают прокуратура, Министерство финансов России, Федеральное казначейство и Федеральная служба судебных приставов. МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Адыгее участвует в процессе как истец и третье лицо одновременно. Ответчиками являются Сергей Лесь и другие физические лица.

Сергея Леся задержали 11 октября. Октябрьский районный суд заключил его под стражу до 29 ноября по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Чиновник подал в отставку по собственному желанию. Его заявление рассмотрели 20 октября на внеочередной сессии в администрации района.

Как сообщал «Ъ-Кубань», защита Леся ходатайствовала о смягчении меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест, ссылаясь на отсутствие намерения скрыться и наличие наград. Апелляционная инстанция не нашла оснований для удовлетворения жалобы.

Анна Гречко