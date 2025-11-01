Главные новости к утру 1 ноября

В ночь на 1 ноября силы ПВО сбили 6 беспилотников на пути к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max.

Министерство обороны США уведомило Белый дом, что поставки Украине высокоточных крылатых ракет Tomahawk не окажут негативного влияния на американские арсеналы, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники. Это уведомление Пентагон направил в администрацию президента США перед встречей Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне 17 октября.

Организаторы фестиваля мистики и фантастики «Некрокомиккон» в Санкт-Петербурге сообщили, что им под разными предлогами препятствуют в оборудовании частной площадки. Вечером 31 октября продюсер Алексей Самсонов был задержан.

Работа международного аэропорта Берлин-Бранденбург была временно нарушена вечером 31 октября из-за обнаружения неизвестного беспилотника.

Из-за инцидента многие рейсы были перенаправлены в другие аэропорты, а также наблюдались задержки при вылете и посадке самолетов.

43 задержанных сотрудника ООН в Йемене предстанут перед судом по подозрению в причастности к израильскому авиаудару в августе, в результате которого в Сане были убиты высокопоставленные лидеры хуситов, включая премьер-министра.

Военнослужащие Сил обороны Тринидада и Тобаго были приведены в состояние повышенной готовности, а солдатам и офицерам Береговой охраны приказано немедленно явиться на базы. Премьер-министр Камла Персад-Биссессар заявила, что ей не известна причина такого решения.

В воинской части в Армении прошел антикоррупционный рейд. По информации газеты «Грапарак», было задержано несколько высокопоставленных офицеров. По информации антикоррупционного комитета, поводом для этого стало сообщение о предполагаемом преступлении, которое поступило из военной полиции Министерства обороны. О каком преступлении идет речь, в комитете не уточнили. Также неизвестно, был ли впоследствии кто-то арестован.