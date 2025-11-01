Число сбитых на пути к Москве БПЛА выросло до шести

Силы ПВО сбили еще два БПЛА на пути к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере Max. Ранее он сообщил об уничтожении еще четырех дронов, движущихся в сторону города.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении 38 БПЛА над регионами России в период с 20:00 по 23:00 мск, 35 из которых были сбиты над Белгородской областью, а также по два дрона — над Воронежской областью и Крымом.

В ночь на 1 ноября временные ограничения на полеты в связи с риском атаки дронов ввели аэропорты Калуги и Тамбова.